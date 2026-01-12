Fernando Diniz em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco
Fernando Diniz planeja dar mais chances para Leandrinho em 2026
Lateral deseja sair, mas Cruz-Maltino recusou proposta
Fernando Diniz planeja dar mais chances para Leandrinho em 2026
Lateral deseja sair, mas Cruz-Maltino recusou proposta
Vasco anuncia contratação de Johan Rojas, primeiro reforço para 2026
Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra
Cerro Porteño tem interesse em Vegetti e promete proposta 'irrecusável'
Clube paraguaio aposta em último grande contrato da carreira do argentino
Vasco recusa proposta de clube árabe por Leandrinho
Cruz-Maltino considerou os valores baixos e não avançou na negociação
Acertado com o Inter, Paulinho Paula se despede do Vasco: 'Meu clube de infância'
Meio-campista ficou livre no mercado após o fim do contrato com o Cruz-Maltino, em dezembro do ano passado
Reforço do Vasco, Alan Saldivia chega ao Rio e promete muita entrega em campo
Zagueiro revelou conversa com o técnico Fernando Diniz antes do acerto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.