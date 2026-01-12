Fernando Diniz em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 12/01/2026 10:00

Rio - Sem espaço no Vasco, Leandrinho deseja buscar novos desafios. Porém, a história pode ganhar uma reviravolta. O técnico Fernando Diniz vem conversando com o lateral-esquerdo para demovê-lo da ideia de sair e prometeu dar mais minutos para o jovem, de acordo com o canal "NTVascaínos".

Fernando Diniz vê um grande potencial no jogador e acredita que ele pode evoluir muito e se valorizar, como aconteceu com Rayan em 2025. Quando assumiu o Vasco, o treinador prometeu mais minutos para o atacante, que correspondeu e terminou a temporada valorizado, sendo o vice-artilheiro do time.

Cria da base do Vasco, o lateral-esquerdo fez sua estreia pelo profissional há dois anos. Entretanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular. Em busca de mais minutagem, foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No futebol saudita, Leandrinho disputou 11 partidas e teve boas atuações. Em junho, retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades.