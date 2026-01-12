Jogadores do Vasco reunidos no gramado do Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski (SP)Vinicius Gentil / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - Os garotos do Vasco perderam por 1 a 0 para o Botafogo (SP), nesta segunda-feira (12), no Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, e foram eliminados na segunda fase da Copinha. O gol do jogo foi marcado por Ruan, logo no primeiro minuto. 
Agora, a equipe paulista terá pela frente Guanabara City (GO) ou Tuna Luso (PA).
Leia mais: Diniz analisa reforços do Vasco e espera ano 'de muita alegria'

O jogo

O Botafogo abriu o placar logo no primeiro ataque, com Ruan. Depois, o Vasco passou a controlar a posse e tentou assustar, mas pouco conseguiu. Diego Minete e Lukas Zuccarello quase marcaram. No fim da etapa, o time paulista esteve perto de fazer um gol contra. A bola tocou na trave.
O roteiro do segundo tempo foi o mesmo. O Gigante da Colina tinha a bola, e o Tricolor apostava nos contra-ataques. Robson acertou a trave e quase fez o segundo. No rebote, Cauâ Lucas mandou por cima. O Botafogo chegou a ampliar a vantagem, mas a arbitragem pegou impedimento no lance. Nos últimos minutos, o Gigante da Colina se lançou ao ataque, sem sucesso.