Brenner em treino da UdineseDivulgação / Udinese

Publicado 13/01/2026 15:19

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Vasco sinalizou interesse na contratação de Brenner, de 25 anos. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino pode desembolsar até 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 31 milhões), junto a Udinese.

Existe um clima de otimismo no clube carioca em relação a contratação do jogador. Brenner é um pedido especial de Fernando Diniz, que trabalhou com o atacante no Fluminense e também no São Paulo.

O melhor momento da carreira do jogador foi inclusive sob o comando de Fernando Diniz na temporada de 2020. Pelo São Paulo, Brenner entrou em campo em 44 jogos, anotou 22 gols e deu quatro assistências.

O atacante atua fora do Brasil desde 2021, quando acertou com o Cincinnati, dos Estados Unidos. Em 2023, ele se transferiu para a Udinese. No ano passado, Brenner retornou à MSL, e pelo Cincinnati entrou em campo em 10 jogos, anotou seis gols e deu um assistência.