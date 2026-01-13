Alan Saldivia foi anunciado pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Alan Saldivia foi anunciado pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/01/2026 10:26

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira (13) a contratação do zagueiro Alan Saldivia. O uruguaio, de 23 anos, foi adquirido junto ao Colo-Colo, do Chile, e assinou contrato até o fim de 2028 com o clube carioca.

"Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco", afirmou o zagueiro em entrevista ao site oficial.

O clube carioca desembolsou algo em torno de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,5 milhões) por 50% dos direitos de Saldivia. Além disso, está previsto na operação mais 300 mil dólares (algo em torno de R$ 1,6 milhão) em metas.

Natural de Rivera, Alan Saldivia iniciou a carreira nas categorias de base do Montevideo City Torque, do Uruguaio. Também passou pelo Defensor, do seu país, até chegar ao Colo-Colo, clube que se profissionalizou em 2022 e conquistou os títulos do Campeonato Chileno, da Copa do Chile (2023) e da Supercopa do Chile.