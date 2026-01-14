Douglas Luiz com a camisa do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Douglas Luiz com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 14/01/2026 08:30 | Atualizado 14/01/2026 08:36

Rio - O Vasco segue monitorando o mercado em busca de reforços, mas atento aos jogadores revelados em São Januário. O Cruz-Maltino fez uma sondagem pelo volante Douglas Luiz, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e tem o sonho de repatriá-lo. Em entrevista à "ESPN", o presidente Pedrinho confirmou a informação, mas ressaltou que a operação é difícil.

"Têm muitos jogadores que têm o desejo de voltar ao Vasco e nós também temos esse desejo que eles retornem. É sempre muito difícil competir, mas quando o jogador tem o desejo isso já e um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho. Ele já teve contato com alguns membros da diretoria, mas é muito difícil", disse Pedrinho em entrevista à ESPN.

Revelado pelo Vasco, Douglas Luiz disputou 39 jogos antes de ser negociado com o Manchester City, da Inglaterra. O volante, no entanto, não conseguiu espaço e foi emprestado para o Girona, da Espanha, que pertence ao mesmo grupo de donos. Por lá, desenvolveu e, depois, foi vendido para o Aston Villa, da Inglaterra, onde atuou entre 2019 e 2024. Ao todo, foram 204 jogos, 22 gols e 24 assistências.

Em 2024, Douglas Luiz foi contratado pela Juventus, da Itália. O volante, de 27 anos, disputou apenas 27 jogos e não agradou. Fora dos planos, foi emprestado para o Nottingham Forest, da Inglaterra, na temporada 2025/26. No clube inglês, no entanto, ainda não conseguiu se firmar e convive com o banco de reservas. Ao todo, foram 13 jogos e uma assistência.

O Vasco monitora a situação e aguarda o momento certo para atacar. O Cruz-Maltino não deve fazer nenhuma movimentação nesta janela, mas não está descartada uma nova tentativa em julho, quando abre a próxima janela e também marca o início da temporada na Europa. A ideia é tentar fazer uma operação semelhante ao caso de Philippe Coutinho para repatriá-lo.