Douglas Luiz com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Vasco sonha em repatriar Douglas Luiz e faz sondagens
Revelado no Cruz-Maltino, volante está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra
Vasco sonha em repatriar Douglas Luiz e faz sondagens
Revelado no Cruz-Maltino, volante está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra
Pedrinho esclarece situação de Vegetti, alvo do Cerro Porteño
Presidente ressaltou que o Vasco não recebeu nenhuma oferta e que o atacante faz parte do planejamento esportivo de 2026
Vasco exerce opção de compra de Lukas Zuccarello, destaque da base
Cruz-Maltino paga R$ 550 mil ao Sport por mais 20% dos direitos econômicos do atleta
Vasco sinaliza com proposta de R$ 31 milhões por ex-atacante do Fluminense
Jogador, de 25 anos, pertence a clube italiano
Alan Saldivia garante 'matar e morrer' pelo Vasco: 'Vou me entregar por completo'
Recém-contratado, zagueiro ressaltou que não faltará dedicação dentro de campo
Vasco anuncia a contratação de zagueiro Alan Saldivia
Uruguaio, de 23 anos, assinou até o fim de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.