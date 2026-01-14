Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 14/01/2026 16:45

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, afirmou que o clube carioca tem conversas adiantadas com um investidor para a SAF do futebol do clube carioca. O dirigente, no entanto, não divulgou o nome do grupo interessado no Cruz-Maltino.

O desejo por investidor é grande e cuidadoso para que seja um investidor responsável com a instituição. É difícil cravar (quando acontecerá), mas são conversas boas. Bem adiantadas com relação a outros NDAs (acordos de confidencialidade) assinados e que pararam bem no começo. Não tiveram seguimento. Lá atrás, o Marinakis (empresário grego) assinou o NAD e não andou em nada. Acho que foi mais jogar para a galera do que ter a intenção de investir. Não houve nada com a família Jereissati. Esse investidor agora passou a primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta. Quer dizer que vai acontecer? Só posso afirmar quando assinar", afirmou em entrevista à "ESPN".

O presidente do Vasco também contou que confia em uma fácil solução com a A-CAP, seguradora que assumiu o controle da 777 Partners e detém 31% das ações da SAF do Vasco.

"Com o possível investidor, a negociação é simples de acontecer. Até porque os valores que a 777 aportou são menores do que a dívida causada por eles. Acho que vai acontecer com naturalidade quando entrar o investidor", concluiu.