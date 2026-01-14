Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco
Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco
Presidente do clube carioca afirmou que processo evoluiu mais que outros interessados
Apresentado, Saldivia diz que projeto de Diniz pesou na escolha pelo Vasco
Defensor uruguaio chega após passagem pelo Colo-Colo (CHI) e mira títulos
Clube inglês tem interesse na contratação de Rayan, afirma jornalista italiano
Vasco já rejeitou oferta de quase R$ 200 milhões por atacante
Vasco sonha em repatriar Douglas Luiz e faz sondagens
Revelado no Cruz-Maltino, volante está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra
Pedrinho esclarece situação de Vegetti, alvo do Cerro Porteño
Presidente ressaltou que o Vasco não recebeu nenhuma oferta e que o atacante faz parte do planejamento esportivo de 2026
Vasco exerce opção de compra de Lukas Zuccarello, destaque da base
Cruz-Maltino paga R$ 550 mil ao Sport por mais 20% dos direitos econômicos do atleta
