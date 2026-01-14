Rayan em atividade em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/01/2026 13:49

Rio - Principal destaque do Vasco no ano passado, o atacante Rayan, de 19 anos, entrou na lista de mais um clube do futebol europeu. De acordo com o jornalista italiano Matteo Moretto, o Bournemouth demonstrou interesse no jovem e poderá fazer uma proposta.

Até o momento, o Vasco negou duas ofertas do Zenit. A primeira foi de 30 milhões de euros (R$ 195,58 milhões). Os russos aumentaram o valor, mas a situação não seduziu o clube carioca, que acabou de renovar com Rayan até o fim de 2028.

O staff do jovem acredita que ele tem condições de atuar em equipes de primeiro nível. Propostas de equipes da Rússia, Turquia e Portugal não tem atraído o atacante. O Cruz-Maltino acredita que poderá receber algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).

Na última temporada, Rayan somou 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.