Rayan em atividade em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Clube inglês tem interesse na contratação de Rayan, afirma jornalista italiano
Vasco já rejeitou oferta de quase R$ 200 milhões por atacante
Vasco tem vontade de Brenner como trunfo para tentar fechar negócio
Atacante já manifestou o desejo de se transferir ao Cruz-Maltino; entenda
Ex-Vasco, Halls é anunciado pelo Sport até o fim de 2026
Aos 26 anos, jogador chega após ser titular do Vila Nova na Série B
Vasco deve estrear no Campeonato Carioca com time alternativo
Fernando Diniz estará à beira do campo
Cria do Vasco, Tales Magno retorna ao futebol norte-americano
Atacante se reapresentou ao New York City FC para iniciar a preparação para a temporada de 2026
Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco
Presidente do clube carioca afirmou que processo evoluiu mais que outros interessados
Apresentado, Saldivia diz que projeto de Diniz pesou na escolha pelo Vasco
Defensor uruguaio chega após passagem pelo Colo-Colo (CHI) e mira títulos
