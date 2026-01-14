Brenner é da Udinese, da Itália, e estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos - Chris Carter / AFP

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Vasco tem a vontade de Brenner como trunfo para tentar selar negócio. As tratativas com a Udinese, da Itália, estão em andamento, e o atacante deixou claro o desejo de se transferir ao Cruz-Maltino.

A proposta dos cariocas, envolvendo bônus e performance, pode chegar a 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). Os italianos pedem 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), e o Gigante da Colina trabalha para abaixar o preço. As informações são do site 'ge'.



A pressão do jogador pode fazer diferença para um final feliz. Há otimismo por um desfecho positivo. Outro fator que pesa a favor é Fernando Diniz. Eles já trabalharam juntos antes, no São Paulo e no Fluminense