Brenner é da Udinese, da Itália, e estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados UnidosChris Carter / AFP
A proposta dos cariocas, envolvendo bônus e performance, pode chegar a 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). Os italianos pedem 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), e o Gigante da Colina trabalha para abaixar o preço. As informações são do site 'ge'.
A pressão do jogador pode fazer diferença para um final feliz. Há otimismo por um desfecho positivo. Outro fator que pesa a favor é Fernando Diniz. Eles já trabalharam juntos antes, no São Paulo e no Fluminense.
Fora dos planos da Udinese, Brenner foi emprestado ao Cincinnati FC, dos Estados Unidos, no fim do ano passado. Por lá, fez seis gols e deu uma assistência em 10 jogos, todos como titular.
