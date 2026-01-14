Halls foi apresentado ao Sport RecifeReprodução/ Instagram

Rio- O goleiro Halls, de 26 anos, foi anunciado pelo Sport Recife nesta quinta-feira (14). O atleta fez um vínculo com o Leão até 30 de novembro de 2026 e já treina com o elenco.

O defensor é natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e estava no Vila Nova, onde jogou 48 partidas na última temporada. Durante o período, foi titular durante a série B do Campeonato Brasileiro e foi campeão estadual no primeiro semestre.

Para a temporada de 2026, o Sport terá praticamente durante todo o ano. A temporada do Campeonato Pernambucano, será de 11 de janeiro a 8 de março. Em seguida, terá a Copa do Brasil, com que tem o começo previsto para 18 de fevereiro e fim em 6 de dezembro.

A Série B do Brasileirão se inicia dia 21 de março e vai até 28 de novembro, enquanto a Copa do Nordeste será realizada entre 28 de março e 7 de junho.

Com essa quantidade de campeonatos, o treinador Roger Silva precisará de uma gestão maior para administrar o elenco.

Halls no Vasco

Revelado pelo Vasco desde 2015, Halls passou a integrar o elenco principal em 2020, mas teve poucas chances e acabou sendo emprestado ao Náutico. Na temporada seguinte, atuou pelo Boa Esporte, de Minas Gerais, antes de retornar a São Januário, onde fez sua estreia no time profissional ao entrar no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Remo, após a expulsão do então titular Vanderlei.

Já em 2023, o goleiro participou de três jogos com a camisa Cruz-maltina, sendo o último deles no clássico diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca, vencido pelo Vasco por 2 a 0.