O Campeonato Brasileiro da Série B começa em 21 de março e segue até 28 de novembro, enquanto, exigindo do clube atenção especial à gestão do elenco ao longo da temporada.
Com essa quantidade de campeonatos, o treinador Roger Silva precisará de uma gestão maior para administrar o elenco.
Halls no Vasco
Revelado pelo Vasco desde 2015, Halls passou a integrar o elenco principal em 2020, mas teve poucas chances e acabou sendo emprestado ao Náutico. Na temporada seguinte, atuou pelo Boa Esporte, de Minas Gerais, antes de retornar a São Januário, onde fez sua estreia no time profissional ao entrar no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Remo, após a expulsão do então titular Vanderlei.
Já em 2023, o goleiro participou de três jogos com a camisa Cruz-maltina, sendo o último deles no clássico diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca, vencido pelo Vasco por 2 a 0.
