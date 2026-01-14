Halls foi apresentado ao Sport Recife - Reprodução/ Instagram

Halls foi apresentado ao Sport RecifeReprodução/ Instagram

Publicado 14/01/2026 18:52





Leia mais: Apresentado, Saldivia diz que projeto de Diniz pesou na escolha pelo Vasco Rio- O goleiro Halls, de 26 anos, foi anunciado pelo Sport Recife nesta quinta-feira (14). O atleta fez um vínculo com o Leão até 30 de novembro de 2026 e já treina com o elenco.





Leia mais: Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco O defensor é natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e estava no Vila Nova, onde jogou 48 partidas na última temporada. Durante o período, foi titular durante a série B do Campeonato Brasileiro e foi campeão estadual no primeiro semestre.