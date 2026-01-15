Brenner em treino da UdineseDivulgação / Udinese
Vasco faz nova oferta por Brenner e espera fechar contratação até sexta
Atacante, de 25 anos, pertence a clube italiano
Vasco tem vontade de Brenner como trunfo para tentar fechar negócio
Atacante já manifestou o desejo de se transferir ao Cruz-Maltino; entenda
Ex-Vasco, Halls é anunciado pelo Sport até o fim de 2026
Aos 26 anos, jogador chega após ser titular do Vila Nova na Série B
Vasco deve estrear no Campeonato Carioca com time alternativo
Fernando Diniz estará à beira do campo
Cria do Vasco, Tales Magno retorna ao futebol norte-americano
Atacante se reapresentou ao New York City FC para iniciar a preparação para a temporada de 2026
Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco
Presidente do clube carioca afirmou que processo evoluiu mais que outros interessados
