Brenner em treino da Udinese - Divulgação / Udinese

Publicado 15/01/2026 07:00 | Atualizado 15/01/2026 08:04

Rio - O Vasco fez uma nova proposta pela contratação do atacante Brenner, de 25 anos, que defende a Udinese. O Cruz-Maltino está otimista em relação a um desfecho positivo pela contratação do centroavante ate a próxima sexta-feira (16). As informações são da jornalista Raisa Simplicio.

O clube carioca conta com o desejo de Brenner como principal trunfo para finalizar a contratação. O atacante já aceitou a proposta do Vasco. A Udinese pede 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), e o Cruz-Maltino tenta reduziu o valor para fechar.

Brenner é um pedido especial de Fernando Diniz, que trabalhou com o atacante no Fluminense e também no São Paulo. O melhor momento da carreira do jogador foi inclusive sob o comando de Fernando Diniz na temporada de 2020. Pelo São Paulo, Brenner entrou em campo em 44 jogos, anotou 22 gols e deu quatro assistências.

O atacante atua fora do Brasil desde 2021, quando acertou com o Cincinnati, dos Estados Unidos. Em 2023, ele se transferiu para a Udinese. No ano passado, Brenner retornou à MSL, e pelo Cincinnati entrou em campo em 10 jogos, anotou seis gols e deu um assistência.