Publicado 15/01/2026 16:08
Rio - O
Vasco
acertou a compra de Andrés Gómez ao Rennes, da França. A diretoria do clube carioca exercerá a opção prevista no contrato e pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para tê-lo em definitivo. As informações são do site 'ge'.
O colombiano chegou ao Gigante da Colina em agosto do ano passado por empréstimo e tornou-se um dos destaques do time. Ao todo, fez um gol e deu sete assistências em 21 jogos, 14 como titular.
Além de Andrés Gómez, o Cruz-Maltino
já assegurou a permanência de Carlos Cuesta
. Robert Renan, com vínculo válido até junho, é outro que está na fila.
Reforços e possíveis novidades
Para esta temporada, já foram anunciados dois jogadores:
o zagueiro Alan Saldivia
e
o meia-atacante Johan Rojas
. O
Vasco
ainda está de olho no mercado e enviou proposta por Brenner, centroavante da Udinese, da Itália.
Há otimismo por um desfecho positivo
.
