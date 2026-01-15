Em 2025, Andrés Gómez fez um gol e deu sete assistências em 21 jogos pelo Vasco, 14 como titular - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/01/2026 16:08

Rio - O Vasco acertou a compra de Andrés Gómez ao Rennes, da França. A diretoria do clube carioca exercerá a opção prevista no contrato e pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para tê-lo em definitivo. As informações são do site 'ge'.

O colombiano chegou ao Gigante da Colina em agosto do ano passado por empréstimo e tornou-se um dos destaques do time. Ao todo, fez um gol e deu sete assistências em 21 jogos, 14 como titular.



Além de Andrés Gómez, o Cruz-Maltino já assegurou a permanência de Carlos Cuesta . Robert Renan, com vínculo válido até junho, é outro que está na fila.

