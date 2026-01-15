Brenner em jogo do Cincinnati (EUA) - Chris Carter / AFP

Publicado 15/01/2026 18:45

Rio - O Vasco avançou nas negociações com a Udinese (ITA) e encaminhou a contratação do atacante Brenner. O Cruz-Maltino e o estafe do atleta estão confiantes no acerto em definitivo nas próximas horas, segundo o 'ge'.

Um dos trunfos do Gigante na Colina durante as tratativas foi a vontade de Brenner . O jogador deixou claro o desejo de se transferir para o Vasco.

Brenner é um pedido especial de Fernando Diniz, que trabalhou com o atacante tanto no Fluminense quanto no São Paulo.

O melhor momento da carreira do jogador foi inclusive sob o comando de Fernando Diniz na temporada de 2020. Pelo São Paulo, Brenner entrou em campo em 44 jogos, anotou 22 gols e deu quatro assistências.

O atacante atua fora do Brasil desde 2021, quando acertou com o Cincinnati, dos Estados Unidos. Em 2023, ele se transferiu para a Udinese. No ano passado, Brenner retornou à MSL, e pelo Cincinnati entrou em campo em dez jogos, anotou seis gols e deu um assistência.