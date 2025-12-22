Rodrygo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Jornal espanhol destaca 'mudança radical' de Rodrygo no fim do ano no Real Madrid
Jogador, de 24 anos, voltou a ser peça importante
Após vice da Copa do Brasil, Vasco agradece apoio da torcida durante a temporada
Cruz-Maltino foi superado pelo Corinthians na decisão do torneio, no último domingo (21)
Artilheiro do Brasil, Pablo Vegetti recebe consulta de clube da Série A
Argentino, de 37 anos, tem contrato até o fim de 2026 com o Vasco
Marçal atualiza estágio de renovação com o Botafogo: 'Um detalhezinho'
Lateral-esquerdo foi peça importante no Glorioso durante a temporada
Com poucas chances no ano, gringos do Fluminense estão em estágios diferentes para 2026
Jogadores terão oportunidades no Campeonato Carioca de 2026
Botafogo anuncia a contratação de Martín Anselmi
Treinador, de 40 anos, irá dirigir o clube carioca na próxima temporada
