Rodrygo em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 22/12/2025 20:20

Rio - O atacante Rodrygo, de 24 anos, não teve em 2025 um dos seus melhores anos, porém, os últimos dias têm sido de renascimento. O jornal espanhol "AS" destacou a "virada radical" que o brasileiro tem obtido nas últimas partidas defendendo o Real Madrid.

A mudança começou na derrota do clube espanhol para o Manchester City, na Liga dos Campeões, quando Rodrygo marcou. Depois, ele foi decisivo na vitória sobre o Alavés no Campeonato Espanhol, ao anotar o gol da vitória.

No último fim de semana, na vitória sobre o Sevilla por 2 a 0, Rodrygo não balançou as redes, mas teve boa participação na vitória do Real Madrid.

"E contra o Sevilla ele não marcou (chegou muito perto, Vlachodimos defendeu seu chute após uma jogada espetacular), mas mesmo assim foi o atacante mais inspirado do Real Madrid", disse o diário.

Na janela de transferência do meio da temporada, Rodrygo recebeu algumas consultas, mas preferiu permanecer no Real Madrid. Resta saber se o brasileiro irá continuar bem nos primeiros jogos de 2026.