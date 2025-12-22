Neymar passou a noite de domingo para segunda já no hospital onde passa por cirurgia no joelho esquerdo - Reprodução de Instagram

Neymar passou a noite de domingo para segunda já no hospital onde passa por cirurgia no joelho esquerdoReprodução de Instagram

Publicado 22/12/2025 09:34 | Atualizado 22/12/2025 09:36

Neymar já está internado num hospital em Belo Horizonte para passar por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta segunda-feira (22). O jogador do Santos tem a expectativa de voltar em um mês, para fazer pré-temporada e buscar uma sequência de jogos em 2026 sem problemas físicos.



O procedimento vai corrigir um esgarçamento no menisco, que gerou dores ao jogador na reta final de temporada. Mesmo diante do problema, ele jogou no sacrifício as últimas três rodadas do Brasileirão e foi peça importante para ajudar o Santos a fugir do rebaixamento.



Além da questão médica, Neymar espera finalizar nos próximos dias um acordo de renovação com o clube por mais seis meses. O foco nesse período é recuperar o bom futebol e retornar à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026, a partir de junho.



o camisa 10 confia que estará no Mundial. Inclusive, no fim de semana, fez uma

Apesar de não ser convocado desde outubro de 2023, quando sofreu a grave lesão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por um ano,. Inclusive, no fim de semana, fez uma promessa ao público durante o evento Tardezinha do cantor Thiaguinho

"Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!", disse Neymar ao subir no palco.