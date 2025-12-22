Neto se emocionou após comentar título do Corinthians ao lado de Galvão BuenoReprodução
Neto se emociona após comentar título do Corinthians ao lado de Galvão Bueno
Ex-jogador lembrou que já havia comentado outra conquista do Timão ao lado de Luciano do Valle
Paulo Henrique pede desculpas à torcida após vice do Vasco na Copa do Brasil
O time carioca perdeu para o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã
Flamengo e Corinthians disputarão o título da Supercopa Rei de 2026
Jogo está previsto para acontecer em janeiro, em local que ainda será definido pela CBF
Diniz faz balanço positivo da temporada, mas lamenta vice da Copa do Brasil: 'Tristeza enorme'
Vasco perdeu para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (21), no Maracanã, e amargou o vice-campeonato
Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha entra na mira do Cruzeiro
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2026
LDU garante vaga direta, e Botafogo tem alívio nas preliminares da Libertadores
Glorioso não jogará na altitude caso avance de fase no torneio continental; entenda
