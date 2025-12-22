Neto se emocionou após comentar título do Corinthians ao lado de Galvão Bueno - Reprodução

Neto se emocionou após comentar título do Corinthians ao lado de Galvão BuenoReprodução

Publicado 22/12/2025 08:00

Rio - Ídolo do Corinthians, Neto conseguiu um feito para poucos fora dos gramados. Após o tetra do Timão na Copa do Brasil, neste último domingo (21), com a vitória sobre o Vasco, no Maracanã, o ex-jogador se emocionou ao relembrar que conseguiu comentar títulos do time do coração ao lado de dois ícones da transmissão esportiva: Galvão Bueno e Luciano do Valle.

"Vinte e cinco anos atrás, no título mundial, estava com Luciano do Valle. Agora Deus permitiu que eu estivesse com você, Galvão. São coisas marcantes. Campeão do mundo com Luciano do Valle. E campeão do Brasil com Galvão Bueno. É emocionante para gente que vem da cidade pequena e fazer parte disso", disse Neto durante a transmissão do Prime Vídeo.

Durante a final da Copa do Brasil, a Amazon Prime Vídeo juntou Galvão Bueno e Neto na transmissão da final. Ídolo do Corinthians, o ex-jogador, hoje apresentador do programa "Os Donos da Bola" da TV Bandeirantes, não conseguiu conter a euforia com a vitória sobre o Vasco por 2 a 1 e comemorou muito o tetracampeonato após o apito final.

Antes de se tornar apresentador, Neto foi comentarista de jogos na TV Bandeirantes. O ex-jogador participou das transmissões ao lado de Luciano do Valle e formou uma dupla de sucesso por cerca de dez anos, até o falecimento do narrador em abril de 2014. A dupla trabalhou junto na conquista do tricampeonato do Corinthians na Copa do Brasil, em 2009.