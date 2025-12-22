Gerson em campo pelo Zenit - Divulgação / Zenit

Publicado 22/12/2025 13:08

qualquer avanço depende de um cenário considerado difícil pela diretoria. O proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, confirmou o interesse no meio-campista, ex-

O nome de Gerson entrou no radar do Cruzeiro para a próxima temporada, mas. O proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, confirmou o interesse no meio-campista, ex- Flamengo hoje no Zenit.

“Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. Com o Cruzeiro não é diferente”, afirmou Pedro Lourenço, em entrevista ao site 'Central da Toca'.



O dirigente, no entanto, fez questão de mostrar a dificuldade pela contratação de Gerson. “Agora, entre interessar e contratar, a diferença é muito grande. É um jogador caro, foi para lá (com valor) muito alto. Vontade de ter, eu vou te falar que nós temos, é um grande jogador.”



Zenit não pretende facilitar saída de Gerson



O clube russo é conhecido por dificultar a saída de seus jogadores sem receber o que deseja. Ainda mais na situação do meio-campista, já que deseja receber o mesmo que investiu: 25 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) pagos à vista ao Flamengo, há menos de seis meses.



Uma das alternativas estudadas pelo Cruzeiro seria incluir Jonathan Jesus no negócio. O zagueiro já despertou interesse do Zenit, que teve uma proposta de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões recusada).



Salário também pode atrapalhar Cruzeiro



Além do acordo entre clubes, o clube mineiro teria que vencer outro obstáculo importante: o contrato com o jogador. Os salários de Gerson são muito acima de qualquer outro nome do atual elenco cruzeirense.



Apesar do desejo de retornar ao futebol brasileiro, Gerson não pretende abrir mão do que ganha, já que esse foi um dos motivos para deixar o Flamengo. Ou seja, uma compensação financeira com pagamento de luvas teria que ser acordado.





