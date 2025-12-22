Pep Guardiola não quer que os jogadores do Manchester City exagerem nas comemorações - AFP

Publicado 22/12/2025 21:53

Os jogadores do Manchester City terão que passar por uma pesagem após o Natal para comprovarem que não exageraram na comida durante as festas, em meio às advertências do técnico Pep Guardiola de que afastará quem voltar acima do peso.

No último sábado (20), o City venceu com autoridade o West Ham (3 a 0), que luta para se manter na primeira divisão, e se manteve à caça do líder do Campeonato Inglês, o Arsenal.

Mas Guardiola é famoso por ser exigente e revelou nesta segunda-feira (22) que seus jogadores foram pesados antes de um breve recesso pelo Natal.

"Todos os jogadores fazem uma pesagem", disse o treinador. "Eles voltam no dia 25 e eu estarei lá controlando quantos quilos eles ganham, [para ver se] estão acima do peso".

"Assim que eles chegarem, depois de três dias, quero ver como vão voltar. Eles podem comer, mas quero controlá-los", acrescentou.

Guardiola advertiu que os jogadores que retornarem ao clube acima do peso não viajarão para enfrentar o Nottingham Forest no dia 27 de dezembro.

"Imagine um jogador que agora está perfeito, mas que chegará com três quilos a mais. Ele ficará em Manchester", avisou.

O treinador espanhol acrescentou que também é importante que os jogadores relaxem durante um calendário apertado, enquanto ele vai a Barcelona para um breve descanso.

"Os jogadores precisam ficar com seus familiares e esquecer do futebol. É bom. Para eles, ver o treinador todos os dias é muito difícil", afirmou.

Guardiola também negou um dia de folga aos seus jogadores após a vitória de sábado, insatisfeito com o nível de desempenho da equipe, apesar da quinta vitória consecutiva no campeonato.

"Os jogadores me pediram um dia livre. Eu disse: 'Não, porque vocês não jogaram bem o suficiente'", contou.

"Então, no domingo, recuperação, treino para os jogadores que não atuaram e, após três dias de folga, eles terão dois dias para se prepararem para o jogo contra o Nottingham Forest", concluiu.