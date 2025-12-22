Seleção brasileira teve o primeiro ano sob o comando de Carlo Ancelotti - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/12/2025 12:18

A seleção brasileira melhorou sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, trouxe esperanças por uma boa apresentação na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México e fechará a temporada entre as cinco melhores equipes nacionais em ranking divulgado pela Fifa nesta segunda-feira - chegou a ser sétima em setembro.

A lista que fecha a temporada é praticamente idêntica à divulgada ao fim da última data Fifa, em novembro, com a Espanha liderando. Em seguida vêm Argentina, França e Inglaterra, justamente as seleções que dividem a opinião dos especialistas sobre brigar pelo título mundial de 2026.



Logo depois estão os comandados de Ancelotti, que correm por fora na busca pelo hexacampeonato, figuram em quinto e podem encarar uma seleção do Top 10 já na estreia da primeira fase da Copa do Mundo. Disputando a Copa Africana das Nações, Marrocos vai ultrapassar a 10ª colocada Croácia após ganhar na estreia do Comores.



Esta atualização só ocorre na próxima lista, mas os africanos já somaram os pontos necessários - o confronto pelo Grupo C ocorre dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Demais rivais brasileiros em solo norte-americano, a Escócia figura em 36º e o Haiti é o 84º.



Figurar entre os melhores do ranking é missão da seleção brasileira, que em setembro ocupou a sétima posição, sua pior na década, depois de ser a nona em 2016. Desta maneira, a comissão técnica vem buscando amistosos contra "gente grande" para chegar em alta na Copa.

Depois de fechar 2025 com 2 a 0 sobre Senegal e 1 a 1 com a Tunísia, a seleção voltará a campo nos Estados Unidos, para desafiar potências europeias. O Brasil encara a vice-campeã mundial França, de Mbappé, em Foxborough, depois busca 'vingança' com sua algoz no Catar, a Croácia, em Orlando. Os jogos ocorrem nos dias 26 e 31 de março.



O Brasil sabe que terá uma dura estreia contra Marrocos - favorito na Copa Africana das Nações, mas que sofreu na estreia ´para superar Comores por 2 a 0 -, e mostrar um bom desempenho diante dos europeus será essencial para erguer ainda mais o moral do time. Até lá, um amistoso em solo nacional ainda será agendado.



O Top 10 do ranking da Fifa em dezembro/25



1º - Espanha - 1877,18 pontos



2º - Argentina - 1873,33



3º - França - 1870



4º - Inglaterra, 1834,12



5º - Brasil, 1760,46



6º - Portugal - 1760,38



7º - Holanda - 1.756,27



8º - Bélgica - 1739,71



9º - Alemanha, 1724,15



10º - Croácia, 1716,88