Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 11:13

Rio - A musa do Olimpia, Ana Paula Galli, já começou a fazer suas promessas para o ano que vem. A beldade prometeu uma versão diferente na personalidade em 2026, porém, sem deixar a sensualidade para trás.

"Até 2026, vou construir uma versão mais sábia, forte e confiante de mim mesma. Muitos projetos estão por vir e, claro, muitas fotos sensuais novas", disse em entrevista ao site "Popular".

Bastante conhecida no seu país, Ana Paula Galli, exibe sua beleza em seu perfil no Instagram (@anapaulagallioficial).