Publicado 22/12/2025 11:24 | Atualizado 22/12/2025 12:58

Rio - A bela do São Paulo, Luana Saraiva, é adepta da massagem "Mhavutti Thirumal", uma técnica que utiliza os pés e que nasceu na Índia. Ela, que também é massagista, contou que os atletas são beneficiados com o recurso.

"Ela é mais utilizada para a reabilitação de atletas, já que tem mais pressão com toque mais profundo no corpo. A massagem permite pressão profunda e contínua, ideal para trabalhar músculos densos, tensões crônicas e desalinhamentos posturais", contou.

A técnica nasceu da necessidade dos praticantes de uma dança e uma arte marcial, típicas indianas, já que eles trabalhavam muito intensamente o corpo e essa massagem promovia um benefício maior que outras técnicas.

"Quando aplicada com conhecimento e sensibilidade, transforma-se em uma experiência única de cuidado, autoconhecimento e liberação. Essa técnica reforça que o toque consciente vai além do relaxamento: ele desperta, reorganiza e devolve ao corpo sua vitalidade natural", contou.