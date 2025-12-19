Carlo Ancelotti tem em março de 2026 os dois maiores testes desde que chegou à seleção brasileira - Roberto Schmidt / AFP

Carlo Ancelotti tem em março de 2026 os dois maiores testes desde que chegou à seleção brasileiraRoberto Schmidt / AFP

Publicado 19/12/2025 13:00

contra a França num estádio de Copa do Mundo, em 26 de março, e enfrentará a Croácia no dia 31. A CBF confirmou, nesta sexta-feira (18), a programação para a próxima Data Fifa de março, a primeira de 2026 e a última antes da convocação para a Copa do Mundo.

seleção brasileira jogará. A CBF confirmou, nesta sexta-feira (18), a programação para a próxima Data Fifa de março, a primeira de 2026 e a última antes da convocação para a Copa do Mundo.

O duelo com os franceses será no Estádio Gillete, em Boston, e que abrigará sete partidas do Mundial. Já contra os croatas o amistoso será no Camping World, em Orlando. Os horários ainda serão divulgados.



A cidade do estado da Flórida, inclusive, foi escolhida como a base da seleção brasileira para a Data Fifa de março. Durante todo o período de preparação, a delegação ficará concentrada por lá e só viajará na véspera para Boston e retornará logo após o jogo.



A programação prevê treinamentos no Complexo da ESPN, local escolhido pela estrutura oferecida. Apesar da escolha de Orlando como base em março, a CBF trabalha com a possibilidade de deixar a delegação em Nova York durante a Copa do Mundo.

Mudança no planejamento inicial

Inicialmente, havia a possibilidade de o amistoso contra a França acontecer em 28 de março, mas a CBF optou por antecipá-lo. A mudança amplia o intervalo entre os dois jogos para cinco dias, o que facilita o trabalho da comissão técnica.



Seleção brasileira em reta final de preparação



Os amistosos de março serão a última oportunidade para Carlo Ancelotti testar jogadores antes da convocação final, prevista para maio. Depois disso, o Brasil só voltará a se reunir em junho, antes do início da Copa do Mundo, com outros dois amistosos previstos.

"Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a seleção brasileira como as outras fizeram”, afirmou o coordenador geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.



