Endrick com a camisa do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 19/12/2025 11:30

Rio - Endrick já tem o primeiro compromisso de 2026. No dia 1º e janeiro, ele se apresentará ao Lyon. No clube francês, por empréstimo do Real Madrid, o brasileiro de 19 anos vestirá a camisa 9 e manterá ativos dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras.

O empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso. Ele tem 99 minutos jogados em três jogos, apenas um como titular, nesta temporada. No Lyon, o contrato prevê que ele tenha ao menos 25 partidas na escalação inicial. O vínculo com os franceses será até o fim da temporada.

As metas que continuam em vigor envolvem duas premiações individuais: o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro).

Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R 6,4 milhões, na cotação atual) ao Palmeiras. Até agora, Endrick já ativou três gatilhos que fazem com que o Real Madrid repasse valores ao Palmeiras. A quantia chega a 955 mil euros (R 6,2 milhões) dos 12,5 milhões de euros possíveis (R 81 milhões). Isso representa 7% do total.

Outras metas ficam congeladas e só podem ser reativadas no retorno do atacante ao Real Madrid. O Lyon é o quinto colocado no Campeonato Francês, com 27 pontos, 10 atrás do líder Lens. No dia 3, o time enfrenta o Monaco, fora de casa.

Depois, o próximo compromisso pode ser pela Copa da França, caso o Lyon elimine o modesto Saint-Cyr Collonges, no domingo (21), para avançar de fase. Outra oportunidade para fazer o primeiro jogo no futebol francês seria em 18 de janeiro, contra o Brest, pelo Campeonato Francês.