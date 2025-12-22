Endrick em treino com o Real MadridDivulgação / Real Madrid
Endrick assina contrato de empréstimo de seis meses com o Lyon
Atacante, de 19 anos, terá seu segundo clube na Europa
Botafogo enfrentará o Nacional Potosí nas preliminares da Libertadores
Jogos serão em fevereiro, e o Glorioso terá a vantagem de decidir no Nilton Santos
Jogadores do Manchester City passarão por pesagem depois do Natal; entenda
Pep Guardiola garantiu que afastará quem voltar acima do peso
Ganso lamenta saída de Thiago Silva do Fluminense: 'Pegou todo mundo de surpresa'
Zagueiro rescindiu contrato com o Tricolor na última quarta-feira (17)
Botafogo negocia contratação de atacante do Atlético-GO
Glorioso espera selar a chegada de Yuri Alves, de 19 anos
Destaque do Fluminense, Canobbio lidera ranking mundial de distância percorrida em 2025
Ao todo, o atacante uruguaio correu por 1.375 metros; veja a lista
Atacante do Flamengo, Michael entra na mira do Santos
Jogador, de 29 anos, tem contrato até 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.