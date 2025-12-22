Endrick em treino com o Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick em treino com o Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 22/12/2025 18:46

Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, assinou nesta segunda-feira (22) o contrato de empréstimo com o Lyon, da França. O jovem ficará emprestado ao seu novo clube até o fim da temporada europeia em junho. As informações são do portal "GE".

O atacante optou por assinar por seis meses com o clube francês. Endrick acredita que conseguirá ter espaço no Lyon e com um bom rendimento receber oportunidades com Carlo Ancelotti e disputar a Copa do Mundo.

Em 2022, o Real Madrid desembolsou algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época) pela contratação de Endrick. O atacante chegou ao Real Madrid em junho de 2024, quando completou 18 anos.

Na primeira temporada com Ancelotti, o brasileiro teve poucas chances no Real Madrid. Ele entrou em campo em 37 jogos e anotou sete gols. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem perdeu ainda mais espaço e só atuou em três partidas.