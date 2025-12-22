Neymar deverá fazer operação na próxima segunda-feira Raul Baretta/ Santos FC

Diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos visitou Neymar nesta segunda-feira (22), no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O camisa 10 realizou um procedimento no joelho esquerdo. Mattos afirmou que a renovação de contrato com o meia-atacante está bem encaminhada.

“O ponto crucial é ter o Neymar e o Santos felizes. Primeiro, cuidar da saúde. Cuidar dele. Tem que voltar o quanto antes, mas estando bem, estando 100%, bastante forte para um ano bom”, disse o dirigente.
Sobre o estado de saúde do atleta, o mandatário garantiu que o jogador está bem após a cirurgia: “Está tudo bem, ele está um pouco sonolento, a cirurgia foi um sucesso. Eu até falei com ele, de forma séria, que a pré-temporada começa agora. Um ano em que vai brilhar no Santos e também na Seleção”.

Com contrato até o fim deste ano, Neymar deve renovar com o clube paulista por pelo menos mais seis meses. O meia-atacante foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro, anotando cinco gols e uma assistência nas últimas cinco rodadas.
O Peixe retorna a campo no dia 10 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. No entanto, o meia-atacante só deverá voltar a atuar em fevereiro.