Neymar deverá fazer operação na próxima segunda-feira Raul Baretta/ Santos FC
“O ponto crucial é ter o Neymar e o Santos felizes. Primeiro, cuidar da saúde. Cuidar dele. Tem que voltar o quanto antes, mas estando bem, estando 100%, bastante forte para um ano bom”, disse o dirigente.
Sobre o estado de saúde do atleta, o mandatário garantiu que o jogador está bem após a cirurgia: “Está tudo bem, ele está um pouco sonolento, a cirurgia foi um sucesso. Eu até falei com ele, de forma séria, que a pré-temporada começa agora. Um ano em que vai brilhar no Santos e também na Seleção”.
Com contrato até o fim deste ano, Neymar deve renovar com o clube paulista por pelo menos mais seis meses. O meia-atacante foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro, anotando cinco gols e uma assistência nas últimas cinco rodadas.
O Peixe retorna a campo no dia 10 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. No entanto, o meia-atacante só deverá voltar a atuar em fevereiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.