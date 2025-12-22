Neymar em treino do Santos - Divulgação / Santos

Publicado 22/12/2025 13:40

São Paulo - Neymar se sacrificou nas rodadas finais do Brasileirão para salvar o Santos do rebaixamento e obteve êxito. Nesta segunda-feira, o astro foi submetido a uma bem-sucedida artroscopia no joelho esquerdo machucado e já dará inicio à fisioterapia em sua corrida para estar na Copa do Mundo de 2026.

O jogador fez lobby com o técnico Carlo Ancelotti no sábado prometendo fazer o impossível para ganhar o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, mesmo sem saber se estará na lista do italiano e precisando mostrar em campo que terá condições clínicas e físicas. Ele deve ficar ausente dos gramados por até três meses.

"O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe. Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem", informou o Santos.

Neymar teve alta no início da tarde na região metropolitana de Belo Horizonte e já iniciará seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo seu fisioterapeuta Rafael Martini. Ele sabe que precisará mostrar em campo condições para ser convocado.



Antes do processo cirúrgico desta segunda-feira, o astro do Santos postou fotos de sua preparação já no hospital com uma demonstração de fé: "Que Deus nos abençoe e nos proteja."



Ele vem apelando para voltar a defender o País e no sábado, em show de Thiaguinho, mandou um recado para Ancelotti: "Vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!", afirmou o atacante no palco do show.