Dorival Junior igualou Felipão com quatro títulos da Copa do BrasilPablo Porciuncula / AFP

Publicado 22/12/2025 14:30

Rio - Dorival Júnior fez história. O treinador mostrou sua força no mata-mata mais uma vez após conquistar o seu tetracampeonato da Copa do Brasil e igualou Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como o técnico mais vitorioso da história da competição nacional.

Felipão conquistou a Copa do Brasil quatro vezes por três clubes diferentes: Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (1998 e 2012). Há mais de uma década, o ex-treinador carregava o recorde de maior campeão da competição. Agora, tem uma companhia no topo do pódio.

Diferentemente de Felipão, Dorival Júnior conseguiu conquistar todos os seus títulos por clubes diferentes. O primeiro foi com o Santos em 2010. Nos últimos quatro anos, foram três títulos: Flamengo em 2022, São Paulo em 2023 e, agora, Corinthians em 2025.

Pela segunda vez, Dorival Júnior conquistou o título da competição no Maracanã. Em 2022, levou o Flamengo ao título após vencer o próprio Corinthians na decisão. Agora, teve a oportunidade de levar o Timão ao título após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1.

Técnicos com mais títulos da Copa do Brasil:

Dorival Júnior - 4 títulos: Santos (2010), Flamengo (2022), São Paulo (2023) e Corinthians (2025)

Felipão - 4 títulos: Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (1998 e 2012)

Mano Menezes - 3 títulos: Corinthians (2009) e Cruzeiro (2017 e 2018)

Levir Culpi - 2 títulos: Cruzeiro (1996) e Atlético Mineiro (2014)

Renato Gaúcho - 2 títulos: Fluminense (2007) e Grêmio (2016)