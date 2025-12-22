Rafinha Alcântara nos tempos do PSG - Divulgação / PSG

Publicado 22/12/2025 17:50

Rio - O meia-atacante Rafinha, de 32 anos, anunciou por meio das redes sociais, que está encerrando sua carreira. Irmão de Thiago Alcântara e filho do ex-meia Mazinho, o atleta teve um problema físico, que acabou sendo responsável por interromper a sua carreira. O anuncio foi feito pelo perfil oficial do ex-atleta no Instagram.

"Depois de um tempo longe dos campos, após uma longa recuperação, hoje eu quero compartilhar uma decisão importante para mim: chegou o momento de eu me aposentar do futebol. Há pouco mais de um ano sofri uma lesão séria no meu joelho, que, infelizmente, me impede de voltar a competir no mais alto nível. Aceitar isso não foi fácil. O futebol foi a minha desde que me lembro, e entender que não poderia mais me dedicar a ele como sempre fiz foi um processo difícil", disse.

Revelado pelo Barcelona, Rafinha teve passagens por clubes importantes como Inter de Milão e PSG. Passou também pelo Celta de Vigo e pela Real Sociedad, da Espanha. Sua última equipe foi o Al-Arabi, do Catar.

O meia-atacante foi sonho de consumo do Flamengo em algumas oportunidades durante a gestão de Rodolfo Landim. Apesar de dizer que tinha o desejo de atuar no clube carioca, a situação nunca se concretizou.