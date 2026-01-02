Taça do Campeonato Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Taça do Campeonato CariocaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/01/2026 16:14

Rio - O jogo entre Flamengo e Portuguesa, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, foi antecipado por causa da Supercopa Rei. Agora, a partida está marcada para acontecer no dia 11 de janeiro (domingo), às 20h30, e vai abrir a Taça Guanabara. O local ainda será definido.

Inicialmente, o encontro entre as duas equipes estava programada para 31 de janeiro. No entanto, como o Rubro-Negro vai enfrentar o Corinthians no dia 1º de fevereiro, pela Supercopa Rei , o jogo contra a Portuguesa precisou mudar de data.

Antes da mudança, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca de 2026 seria em 14 de janeiro (quarta-feira). Neste dia, o Rubro-Negro vai encarar o Bangu, a partir das 21h30, pela primeira rodada da Taça Guanabara.



Veja a nota da Ferj

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ciente da complexidade do calendário para o ano de 2026 e com o objetivo de minimizar as dificuldades para o futebol carioca e brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluíram, em comum acordo, a melhor data para a realização da Supercopa Rei.



Sendo assim, após debates e análises, a FERJ antecipou a partida Flamengo x Portuguesa, antes marcada para o dia 31 de janeiro, para o dia 11 de janeiro, às 20h30.