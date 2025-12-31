Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/12/2025 14:18 | Atualizado 31/12/2025 14:29

Rio - A CBF anunciou, nesta quarta-feira (31), que a Supercopa Rei de 2026, entre Flamengo e Corinthians, acontecerá no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo o comunicado, a definição aconteceu após a entidade "estudar o calendário do próximo ano e ouvir clubes e federações do Rio e de São Paulo".

O estádio estará dividido meio a meio para receber as torcidas. O Flamengo garantiu vaga ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2025. Já o Corinthians se classificou ao vencer a Copa do Brasil deste ano.

A CBF retomou a Supercopa em 2020. De lá para cá, o Flamengo tem dominado com três títulos (2020, 2021 e 2025). Os outros vencedores no período foram Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024).