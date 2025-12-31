Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF
Supercopa Rei: CBF define data e local do jogo entre Flamengo e Corinthians
A competição coloca frente a frente os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2025
Supercopa Rei: CBF define data e local do jogo entre Flamengo e Corinthians
A competição coloca frente a frente os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2025
Retrospectiva 2025: Fluminense brilhou no Mundial, mas lidou com decepção em outras Copas
Tricolor avançou até a semifinal do torneio que aconteceu no meio do ano
Lucas Paquetá pode virar realidade no Flamengo
Jogador deixaria o West Ham na janela de janeiro
Retrospectiva 2025: Vasco teve oscilações, final da Copa do Brasil e brilho de Rayan
A temporada trouxe uma mistura de emoções para o torcedor do Gigante da Colina
Retrospectiva 2025: Flamengo viveu ano de alegrias e muitas taças com Filipe Luís
Rubro-Negro mostrou sua força e teve uma temporada quase perfeita
Ex-lutador critica Borrachinha após nova desistência de luta pelo UFC: 'É um mongoloide'
Com poucas lutas realizadas nos últimos anos, Paulo Borrachinha recebeu críticas de Darren Till após deixar mais uma luta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.