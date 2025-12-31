Flamengo conquistou a Libertadores de 2025 - Adriano Fontes/Flamengo

Rio - O Flamengo viveu uma temporada dos sonhos em 2025. O Rubro-Negro evidenciou sua força ao longo do ano, conquistou quase todos os títulos que disputou e ficou muito perto de superar o poderoso PSG pelo Intercontinental.

O primeiro título do ano veio logo no dia 2 de fevereiro, diante do Botafogo. O Rubro-Negro dominou o rival no Mangueirão, em Belém, venceu por 3 a 1 e sagrou-se campeão da Supercopa Rei

Mundial de Clubes

A primeira edição do Mundial neste novo formato colocou o Flamengo no Grupo D. O Rubro-Negro liderou o Grupo D, pois venceu Esperánce e Chelsea, que seria o campeão do torneio, e empatou com o Los Angeles FC.

Logo nas oitavas, porém, o time carioca teve o Bayern de Munique pela frente. O Flamengo não foi páreo para o gigante alemão, perdeu por 4 a 2 e se despediu do torneio.

O Mundial de Clubes também marcou a despedida de Gerson. O Coringa aceitou a proposta do Zenit e deixou o Flamengo, o que deixou os torcedores na bronca.

Sequência da temporada

No mês de agosto, o time teve mais uma eliminação. O Fla perdeu para o Atlético-MG nos pênaltis e caiu na Copa do Brasil. A precoce queda na competição jogou uma pressão no Rubro-Negro para as demais competições (Brasileirão e Libertadores).

Na grande decisão, o Fla teve o Paris Saint-Germain pela frente. O Rubro-Negro fez frente ao time francês, que não conseguiu vencer no tempo regulamentar e na prorrogação. Nos pênaltis, porém, o goleiro russo Safonov virou herói ao pegar quatro cobranças e garantir o título do PSG

Principais mudanças no elenco



Além da saída de Gerson, o Flamengo também perdeu Wesley no meio do ano. A saída do lateral-direito, que foi vendido à Roma, já era esperada. Sem o camisa 43, o Rubro-Negro viu Varela assumir a titularidade e terminar 2025 como um dos principais nomes do time.

Já em relação a chegadas, no início do ano, o Flamengo trouxe Danilo e Juninho. No meio da temporada, o Fla contou com Samuel Lino, Carrascal, Saúl, Emerson Royal e Jorginho - este último foi contratado a tempo da disputa do Mundial de Clubes.



Rei da América

No último dia do ano, Arrascaeta superou Lionel Messi e foi eleito o Rei da América. Destaque do Flamengo na temporada, o meio-campista disputou 64 partidas, anotou 25 gols e distribuiu 20 assistências.

A tradicional premiação é do jornal uruguaio 'El País'. Na categoria melhor técnico, o eleito foi Filipe Luís.