Rio - Após desembarcar no Rio de Janeiro, Vitão foi aprovado nos exames médicos do Flamengo. O zagueiro, inclusive, já retornou ao Nordeste, onde passa férias. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
Já o anúncio da contratação deve acontecer apenas em 2026. O diretor técnico de futebol do Rubro-Negro, José Boto, está na Europa e só retorna ao Rio no início de janeiro.
Ainda no aeroporto quando chegou, Vitão comemorou o acerto com o Rubro-Negro: "Muito feliz, que seja um ano de muitas conquistas".
O defensor do Internacional era desejo antigo do clube carioca, que já havia tentado a contratação em outra oportunidade, mas sem sucesso. Agora, o Flamengo conseguiu o final feliz.
A negociação com o Inter ficou por volta de 10,2 milhões de euros (quase R$ 66 milhões). Desse valor, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela contratação de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros. Os 5,5 milhões de euros restantes serão pagos à vista.
Vitão chega com a dura missão de brigar por posição com Léo Pereira, Ortiz e Danilo na zaga do Fla