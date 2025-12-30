Vitão em jogo do Internacional - Divulgação / Internacional

Publicado 30/12/2025 16:41

Já o anúncio da contratação deve acontecer apenas em 2026. O diretor técnico de futebol do Rubro-Negro, José Boto, está na Europa e só retorna ao Rio no início de janeiro.

Ainda no aeroporto quando chegou, Vitão comemorou o acerto com o Rubro-Negro: "Muito feliz, que seja um ano de muitas conquistas".

O defensor do Internacional era desejo antigo do clube carioca, que já havia tentado a contratação em outra oportunidade, mas sem sucesso. Agora, o Flamengo conseguiu o final feliz.

A negociação com o Inter ficou por volta de 10,2 milhões de euros (quase R$ 66 milhões). Desse valor, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela contratação de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros. Os 5,5 milhões de euros restantes serão pagos à vista.