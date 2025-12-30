Vitão em jogo do InternacionalDivulgação / Internacional
Reforço do Flamengo, Vitão é aprovado nos exames médicos
Zagueiro já retornou para as férias; anúncio deve acontecer em 2026
Flamengo recusa proposta do River Plate por Matias Viña
Clube argentino deve insistir na contratação do lateral-esquerdo
Marcos Antônio desperta interesse do Flamengo, mas São Paulo não teme saída
Meio-campista é um dos destaques do Tricolor Paulista
Vitão desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Muito feliz'
Zagueiro foi comprado ao Internacional por aproximadamente R$ 66,5 milhões
Flamengo tem ex-atacante do Fluminense como 'Plano B' para argentino
Jogador, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
Elenco do Flamengo irá se reapresentar no dia 12 de janeiro
Rubro-Negro divulgou o começo da preparação para a próxima temporada
