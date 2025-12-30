Em 2025, Marcos Antônio deu seis assistências em 43 partidas pelo São PauloDivulgação / São Paulo FC

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação de Marcos Antônio para a próxima temporada. No entanto, o meio-campista é tratado como peça-chave no São Paulo, que não teme a sua saída. As informações são da 'ESPN'.
Ele está emprestado ao Tricolor Paulista pela Lazio (ITA) até meados de 2026. Porém, o clube já comunicou que exercerá a compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,2 milhões) ao fim do vínculo. 

Diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto trabalhou com o jogador no PAOK (GRE) e no Shakhtar Donetsk (UCR). Apesar de estar no radar dos cariocas, ainda não há nenhuma negociação.
Em 2025, Marcos Antônio deu seis assistências em 43 partidas pelo São Paulo, 36 como titular.