Em 2025, Marcos Antônio deu seis assistências em 43 partidas pelo São PauloDivulgação / São Paulo FC
Ele está emprestado ao Tricolor Paulista pela Lazio (ITA) até meados de 2026. Porém, o clube já comunicou que exercerá a compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,2 milhões) ao fim do vínculo.
Diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto trabalhou com o jogador no PAOK (GRE) e no Shakhtar Donetsk (UCR). Apesar de estar no radar dos cariocas, ainda não há nenhuma negociação.
Em 2025, Marcos Antônio deu seis assistências em 43 partidas pelo São Paulo, 36 como titular.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.