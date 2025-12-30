Em 2025, Marcos Antônio deu seis assistências em 43 partidas pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo FC

Publicado 30/12/2025 12:07

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação de Marcos Antônio para a próxima temporada. No entanto, o meio-campista é tratado como peça-chave no São Paulo, que não teme a sua saída. As informações são da 'ESPN'.

Ele está emprestado ao Tricolor Paulista pela Lazio (ITA) até meados de 2026. Porém, o clube já comunicou que exercerá a compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,2 milhões) ao fim do vínculo.



Diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto trabalhou com o jogador no PAOK (GRE) e no Shakhtar Donetsk (UCR). Apesar de estar no radar dos cariocas, ainda não há nenhuma negociação.