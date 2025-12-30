Fim da longa novela: Vitão custou R$ 66,5 milhões aos cofres do Flamengo e será anunciado em breve - Reprodução / Internet

Publicado 30/12/2025 08:29

Rio - Reforço do Flamengo , Vitão desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (30), para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2029. Comprado por cerca de 10,2 milhões de euros (R$ 66,5 milhões) ao Internacional, o zagueiro celebrou o acordo com o Rubro-Negro.

"Muito feliz, que seja um ano de muitas conquistas", disse o jogador ao 'BTB Sports'.



O defensor era desejo antigo do clube carioca, que já havia tentado a contratação em outra oportunidade, mas sem sucesso. Agora, depois de uma longa novela, deu tudo certo.



Dentro dos R$ 65 milhões, está incluído o perdão da dívida do Internacional pela chegada de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,8 milhões) restantes serão pagos à vista.