Fim da longa novela: Vitão custou R$ 66,5 milhões aos cofres do Flamengo e será anunciado em breveReprodução / Internet
"Muito feliz, que seja um ano de muitas conquistas", disse o jogador ao 'BTB Sports'.
O defensor era desejo antigo do clube carioca, que já havia tentado a contratação em outra oportunidade, mas sem sucesso. Agora, depois de uma longa novela, deu tudo certo.
Dentro dos R$ 65 milhões, está incluído o perdão da dívida do Internacional pela chegada de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,8 milhões) restantes serão pagos à vista.
Antes de fechar com o Flamengo, Vitão esteve próximo do Cruzeiro. No entanto, o acordo não foi para frente e o Colorado aceitou a oferta do Rubro-Negro. Em 2025, o zagueiro deu duas assistências em 52 jogos, sendo todos como titular.
