Filipe Luís em treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/01/2026 12:00

Rio - O Flamengo terá um "teste de fogo" logo no início do ano. O Rubro-Negro começará a temporada com uma maratona de 12 jogos em 40 dias e não terá nenhuma semana de descanso de janeiro até o início de março. Neste período, terá as decisões da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

No ano passado, o Flamengo disputou 78 jogos e foi um dos três clubes do país que mais atuaram. Mas se engana quem pensa que a mudança no calendário dará um descanso. Não para o Rubro-Negro, pelo menos, que começará o ano em ritmo semelhante ao ano passado.

A sequência começa na terceira rodada do Carioca, contra o Vasco, no dia 21 de janeiro, e só termina no dia 1º de março, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca. Isso, é claro, se o Flamengo se classificar para as quartas de final e, assim, avançar à semifinal.

Para aguentar o ritmo insano de jogos, o Flamengo pretende utilizar time alternativo nas três primeiras rodadas do Carioca para preservar o time principal. No ano passado, Filipe Luís conseguiu fazer uma boa gestão do elenco para suportar os 78 jogos. A ideia, no entanto, é ter dois titulares por posição em 2026.

Nesta temporada, a CBF estreia o novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão, aliás, começa entre os dias 28 e 29 de janeiro e vai durar até dezembro. Além do Brasileirão, o Flamengo também disputará o Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores em 2026.