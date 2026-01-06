Filipe Luís em treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo terá maratona de jogos no início do ano
Rubro-Negro pode disputar até 12 jogos em 40 dias
Vídeo! Isaquias Queiroz faz agradecimentos após saída do Flamengo
Rubro-Negro encerrou a participação na canoagem
Flamengo usa Filipe Luís para tentar convencer Kaio Jorge, mas esbarra no Cruzeiro
Treinador se reuniu com jogador, mas clube mineiro encerrou negociação
Cruzeiro encerra tratativas com o Flamengo, que tentou a contratação de Kaio Jorge
Atacante foi um dos destaques da temporada de 2025
Flamengo encerra participação na canoagem e anuncia saída de Isaquias Queiroz
Rubro-Negro também decidiu pelo encerramento da participação no remo paralímpico
Alvo do Flamengo, Taty Castellanos é anunciado pelo West Ham, da Inglaterra
Jogador custou cerca de R$ 184 milhões
