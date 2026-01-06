Filipe Luís ao lado de José BotoAdriano Fontes/ Flamengo
Flamengo usa Filipe Luís para tentar convencer Kaio Jorge, mas esbarra no Cruzeiro
Treinador se reuniu com jogador, mas clube mineiro encerrou negociação
Cruzeiro encerra tratativas com o Flamengo, que tentou a contratação de Kaio Jorge
Atacante foi um dos destaques da temporada de 2025
Flamengo encerra participação na canoagem e anuncia saída de Isaquias Queiroz
Rubro-Negro também decidiu pelo encerramento da participação no remo paralímpico
Alvo do Flamengo, Taty Castellanos é anunciado pelo West Ham, da Inglaterra
Jogador custou cerca de R$ 184 milhões
Filipe Luís recebe sondagem de clube inglês, mas conversa não avança
Treinador renovou contrato com o Flamengo após temporada vitoriosa em 2025
Com dificuldades por Kaio Jorge, Flamengo tem Marcos Leonardo no radar
Rubro-Negro mapeia o mercado e avalia outras possibilidades para reforçar o ataque
