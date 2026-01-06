Filipe Luís ao lado de José Boto - Adriano Fontes/ Flamengo

Publicado 06/01/2026 08:30 | Atualizado 06/01/2026 08:42

Rio - O Flamengo tentou de tudo, mas não conseguiu contratar o atacante Kaio Jorge. O Rubro-Negro usou até o técnico Filipe Luís para convencer o jogador, que manifestou desejo de se transferir, mas esbarrou no irredutível Cruzeiro, que encerrou as negociações antes de uma nova proposta, segundo o "ge".

O negócio foi tratado diretamente pelos presidentes Bap e Pedrinho. O Flamengo aguardava a reunião do clube mineiro com o jogador para apresentar uma nova proposta, que ultrapassaria dos 30 milhões de euros (R$ 189,9 milhões), mas viu as portas fecharem antes de uma última tentativa.

O Flamengo fez duas propostas. Na primeira oferta, o Rubro-Negro ofereceu 30 milhões de euros (R$ 189,9 milhões). Já na segunda, o pacote envolvia ofereceu 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) e o atacante Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% da diferença em uma futura venda.

Entretanto, o Cruzeiro não quis ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões). O Flamengo entendeu que já havia atingido um valor alto, mas cogitou enviar uma nova proposta após a conversa do técnico Filipe Luís com o atacante. Porém, foi surpreendido com o fim das conversas.

Não é a primeira vez que Flamengo e Cruzeiro trocam rusgas em negócios. Desde que Bap e Pedrinho assumiram os comandos dos clubes, houve polêmica na negociação de Fabrício Bruno e em tratativas por Matheus Gonçalves e numa possível troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira.