Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 05/01/2026 10:30

Rio - Após renovar o contrato com o Flamengo, Filipe Luís entrou na mira do futebol inglês. Em busca de um novo treinador após a demissão de Enzo Maresca, o Chelsea fez uma sondagem pelo comandante rubro-negro, mas as conversas não evoluíram, de acordo com a imprensa inglesa.

O desempenho do treinador à frente do Flamengo, especialmente em confrontos internacionais, chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea. Entretanto, a falta de licença para atuar na Europa e o fato de estar em início de trajetória como técnico, ainda que em rápida ascensão no mercado, foram considerados.

Apesar do interesse, o cenário nunca avançou para negociações. Por outro lado, o Chelsea avançou nas conversas com Liam Rosenior, do Strarsbourg, da França. O treinador se encaixa no perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu.

Filipe Luís se tornou técnico em 2024. Desde que assumiu o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2024, além do Carioca, Brasileirão e Libertadores em 2025. Também sob o seu comando, o Rubro-Negro foi vice-campeão para o PSG, da França, no Intercontinental. Recentemente, renovou o contrato.