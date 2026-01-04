Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/01/2026 08:40

Rio - Guillermo Varela foi um dos destaques do vitorioso ano de 2025 do Flamengo e começará a nova temporada em alta. O lateral-direito viu a responsabilidade crescer após a saída de Wesley, mas deu conta do recado e somou boas atuações com o manto.

O desempenho do uruguaio não surpreendeu Rafinha, lateral-direito que fez história no Rubro-Negro. Em entrevista no Jogo das Estrelas, o ex-jogador não poupou elogios ao falar do camisa 2 do Flamengo.

"Para mim não é surpresa, Varela está arrebentando. E já vinha fazendo isso antes, mas quando as coisas não dão certo, o resultado não aparece e aí a torcida começa a cobrar um pouquinho, porque a exigência no Flamengo é alta. E de 2019 para cá o sarrafo ficou alto", disse Rafinha.



"Todo jogador, em todas as posições, tem que representar e muito bem. Então, eu estou muito feliz por ele, que é um cara que eu torço muito, menino simplesinho, fala pouco e joga muito. Esse é o mais importante, as palavras dele mostram em campo. E tomara que ele continue assim. É um cara que tem muita qualidade", completou.

O lateral-direito, aliás, foi um dos melhores em campo na final da Libertadores, contra o Palmeiras, que terminou com o título do Flamengo. De acordo com dados do 'Sofascore', Varela fechou o jogo com cinco cortes, duas interceptações e quatro desarmes. Além disso, não cometeu faltas.