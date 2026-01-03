Kaio Jorge em jogo do Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Publicado 03/01/2026 11:30

Rio - Após receber mais uma negativa do Cruzeiro na tentativa de contratar Kaio Jorge, o Flamengo avalia outras opções no mercado. O Rubro-Negro não desistiu da contratação do artilheiro do Brasileirão de 2025, mas não pretende aumentar a proposta, de acordo com o "ge".

Internamente, o Flamengo entende que atingiu um valor alto pelo jogador. Não está nos planos, agora, um aumento da oferta. Na última proposta, o valor total foi de 32 milhões de euros (R$ 207 milhões), somando o valor da oferta e o valor de mercado de Everton Cebolinha, que foi incluído no negócio.

O Cruzeiro não quer ceder por um valor menor que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões). Por outro lado, o Flamengo não quer oferecer a quantia desejada pelo clube mineiro. Além de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) e Everton Cebolinha, o Rubro-Negro também ofereceu 10% em uma futura venda.

Antes de tentar uma nova investida, o Flamengo pretende explorar outras possibilidades. Outro nome que estava no radar, Taty Castellanos está a caminho do West Ham, da Inglaterra. Porém, o Rubro-Negro tem outros nomes mapeados e pretende fazer novas sondagens.

Filipe Luís deseja ter um centroavante com características diferentes de Pedro. No ano passado, o Flamengo apostou em Juninho, mas não deu certo. Ao longo da temporada passada, o treinador manifestou o desejo pela contratação de outro jogador, mas a diretoria não atendeu o pedido.

No entendimento de Filipe Luís, um centroavante mais móvel pode dar outro estilo para a equipe, além da opção de utilizá-lo ao lado de Pedro em outras ocasiões. No ano passado, o treinador tentou isso com Plata e Bruno Henrique, principalmente durante os períodos das lesões do camisa 9.