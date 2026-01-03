Kaio Jorge em jogo do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro
Flamengo não desiste de Kaio Jorge, mas avalia possibilidades
Rubro-Negro entende que chegou a um valor alto pelo jogador
Apesar das sondagens, Evertton Araújo não deve deixar o Flamengo nesta janela
Ideia do Rubro-Negro é dar mais espaço ao volante ao longo da temporada
Vídeo! Zagueiro do Flamengo, Danilo é homenageado em jogo da Juventus
Defensor foi ovacionado pela torcida antes do duelo com o Lecce, no Allianz Stadium
Flamengo se aproxima de acordo por empréstimo de Viña para o River Plate, da Argentina
Jogador teve pouco espaço em 2025
Boto e Filipe Luís se encontram na Europa e assistem a jogo do Campeonato Português
Eles acompanharam o empate entre Gil Vicente e Sporting
Flamengo informa que Saúl passará por cirurgia no calcanhar esquerdo
Segundo o comunicado, o atleta 'vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto'
