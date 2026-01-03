Viña em ação durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Viña em ação durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/01/2026 08:50 | Atualizado 03/01/2026 08:54

Rio - O Flamengo avançou nas conversas com o River Plate, da Argentina, sobre a saída de Matías Viña. O lateral-esquerdo, de 28 anos, deve ser emprestado com obrigação de compra, de acordo com o "ge". A tendência é que o acerto entre as partes aconteça em breve.

Ainda restam alguns detalhes burocráticos, mas a tendência é pelo acerto entre as partes. Matías Viña será emprestado por um ano com obrigação de compra, em caso de metas batidas. O lateral-esquerdo uruguaio tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028.

Sem espaço no Flamengo, Viña busca atuar mais em 2026 para disputar a Copa do Mundo. O uruguaio tem sido convocado pela seleção do Uruguai, mas teme que a falta de oportunidades no Rubro-Negro atrapalhe na véspera do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Viña chegou ao Flamengo em janeiro de 2024 por 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) junto a Roma, da Itália. O lateral chegou com expectativas altas, mas não se firmou. Ao todo, o lateral soma 32 jogos, um gol e duas assistências com a camisa rubro-negra.