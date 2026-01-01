Nesta temporada, Taty Castellanos soma dois gols e três assistências em 12 jogos pela LazioDivulgação / Lazio
O clube inglês vai pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 194,1 milhões) para contar com o jogador. As informações são do jornalista italiano Matteo Moretto.
Nesta temporada, Taty Castellanos soma dois gols e três assistências em 12 jogos pela Lazio, sendo nove como titular.
Sem o atacante argentino, o Flamengo busca a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) e Everton Cebolinha para tentar fechar negócio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.