Nesta temporada, Taty Castellanos soma dois gols e três assistências em 12 jogos pela Lazio - Divulgação / Lazio

Nesta temporada, Taty Castellanos soma dois gols e três assistências em 12 jogos pela LazioDivulgação / Lazio

Publicado 01/01/2026 18:00

Alvo do Flamengo , Taty Castellanos está próximo de ser oficializado como reforço do West Ham. O atacante da Lazio é desejo antigo do Rubro-Negro, mas tem conversas muito avançadas para atuar na Inglaterra.