Alvo do Flamengo, Taty Castellanos está próximo de ser oficializado como reforço do West Ham. O atacante da Lazio é desejo antigo do Rubro-Negro, mas tem conversas muito avançadas para atuar na Inglaterra.
O clube inglês vai pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 194,1 milhões) para contar com o jogador. As informações são do jornalista italiano Matteo Moretto.

Nesta temporada, Taty Castellanos soma dois gols e três assistências em 12 jogos pela Lazio, sendo nove como titular.
Sem o atacante argentino, o Flamengo busca a contratação de Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) e Everton Cebolinha para tentar fechar negócio.