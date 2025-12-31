Comemoração dos jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Imagens da nova camisa 1 do Flamengo vazaram na web nesta semana. O lançamento do manto para a temporada de 2026 deve acontecer em janeiro. Confira abaixo:
Nova camisa do Flamengo - Reprodução/X @crfmattos
Nova camisa do Flamengo - Reprodução/X @crfmattos
As imagens foram divulgadas inicialmente pelo perfil do 'X' crfmattos. A camisa leva faixas rubro-negras grossas. Já a manga é predominantemente preta, mas leva detalhes em vermelho.
A peça também tem com gola polo. Uma outra novidade está no escudo, que conta com detalhes de urubus.
