Comemoração dos jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/12/2025 18:39

Rio - Imagens da nova camisa 1 do Flamengo vazaram na web nesta semana. O lançamento do manto para a temporada de 2026 deve acontecer em janeiro. Confira abaixo:

Nova camisa do Flamengo Reprodução/X @crfmattos





As imagens foram divulgadas inicialmente pelo perfil do 'X' crfmattos. A camisa leva faixas rubro-negras grossas. Já a manga é predominantemente preta, mas leva detalhes em vermelho.

A peça também tem com gola polo. Uma outra novidade está no escudo, que conta com detalhes de urubus.



Urubus no escudo da camisa do Flamengo Reprodução/X @crfmattos