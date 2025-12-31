Arrascaeta é ídolo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Destaque do Flamengo, Arrascaeta é eleito o Rei da América
Uruguaio levou 179 votos e superou Lionel Messi, que ficou em segundo
Cruzeiro recusa nova proposta do Flamengo por Kaio Jorge
Time mineiro faz jogo duro para liberar o atacante, destaque na última temporada
Alvo do Flamengo, Taty Castellanos está próximo de reforçar o West Ham
Atacante argentino tem conversas muito avançadas para atuar no clube inglês
Flamengo faz nova proposta por Kaio Jorge, do Cruzeiro
Rubro-Negro entrou na disputa pelo centroavante após pedido do técnico Filipe Luís
Imagens da nova camisa do Flamengo vazam na web; confira
A peça deve ser lançada em janeiro
Retrospectiva 2025: Flamengo viveu ano de alegrias e muitas taças com Filipe Luís
Rubro-Negro mostrou sua força e teve uma temporada quase perfeita
