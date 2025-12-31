Arrascaeta é ídolo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta é ídolo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/12/2025 08:44

Rio - O meio-campista Giorgian de Arrascaeta é o Rei da América. Destaque do Flamengo na temporada, o camisa 10 venceu a votação do tradicional prêmio do jornal uruguaio 'El País', que divulgou o resultado nesta quarta-feira (31).

No total, 264 jornalistas esportivos de 16 países do continente participaram. Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%).

O ídolo do Flamengo superou Lionel Messi, do Inter Miami, que ficou em segundo ao levar 39 votos (14,8%). O atacante 'Maravilla' Martínez, do Racing, fecha o Top-3 com 12 (5%).

Arrascaeta foi um dos grandes destaques do Flamengo ao longo do ano. Com o manto nesta temporada, ele disputou 64 partidas, anotou 25 gols e distribuiu 20 assistências.

Além disso, conquistou Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Campeonato Brasileiro, Libertadores e dois títulos na Copa Intercontinental - o Derby das Américas e a Challenger Cup.

Outros prêmios

Já Filipe Luís, do Flamengo, foi eleito o melhor treinador do continente. Ele recebeu 191 dos 264 votos possíveis.



No feminino, Gabi Zanotti foi eleita pelo segundo ano consecutivo a Rainha da América. A jogadora do Corinthians recebeu 71 votos e superou Marta, que levou 27.

