Em 2025, Kaio Jorge fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogosGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 01/01/2026 13:00

Rio - Após uma temporada vitoriosa, o Flamengo busca reforços e sonha alto em 2026. Um dos alvos é o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Rubro-Negro formalizou nesta quinta-feira (1) uma proposta de 24 milhões de euros (R$ 156 milhões) pelo centroavante, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Além do dinheiro, o Flamengo pretende incluir o atacante Everton Cebolinha e ofereceu 10% de mais-valia em uma venda futura para o Cruzeiro. A contratação do jogador, que foi o artilheiro do Brasileirão e Copa do Brasil em 2025, foi um dos pedidos do técnico Filipe Luís, de acordo com o "ge".

Filipe Luís deseja ter um centroavante com características diferentes de Pedro. No ano passado, o Flamengo apostou em Juninho, mas não deu certo. Ao longo da temporada passada, o treinador manifestou o desejo pela contratação de outro jogador, mas a diretoria não atendeu o pedido.

No entendimento de Filipe Luís, um centroavante mais móvel pode dar outro estilo para a equipe, além da opção de utilizá-lo ao lado de Pedro em outras ocasiões. No ano passado, o treinador tentou isso com Plata e Bruno Henrique, principalmente durante os períodos das lesões do camisa 9.

Além de Kaio Jorge, o Flamengo também monitora Taty Castellanos, da Lazio. Ainda não há proposta pelo jogador, mas o interesse é antigo. No meio do ano passado, o Rubro-Negro tentou a contratação, mas não chegou a um acordo com o clube italiano.