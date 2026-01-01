Em 2025, Kaio Jorge fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogosGustavo Aleixo / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Belo Horizonte - O Cruzeiro recusou mais uma proposta do Flamengo para contratar o atacante Kaio Jorge. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) e Everton Cebolinha, além de 10% de mais-valia em uma futura venda.

A Raposa, porém, não deseja ceder o jogador por um valor total menor que 50 milhões de euros (R$ 324 milhões). As informações são do site 'ge'.
O nome de Everton Cebolinha agrada, mas o time mineiro entende que a quantia atribuída ao atleta (R$ 51 milhões) não é compatível com o mercado nos dias atuais. O Cabuloso aceita que outros jogadores sejam incluídos no negócio e, inclusive, se interessa por Luiz Araújo - que o Rubro-Negro não quer envolver nas tratativas.
Assim, as conversas seguem. Kaio Jorge é um desejo antigo do Flamengo, que já tentou a sua contratação em fevereiro do ano passado. Ele foi o grande destaque do Cruzeiro na última temporada, quando fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos.

Outro alvo mais distante

Quem também desperta o interesse do Flamengo é Taty Castellanos, da Lazio. No entanto, o atacante argentino está muito próximo de se tornar reforço do West Ham, da Inglaterra
fotogaleria
Em 2025, Kaio Jorge fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos
Kaio Jorge vibra após buscar o empate para o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileiro, ele chegou aos 19 gols