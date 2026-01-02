Pedro Morisco está na mira do Flamengo - JP Pacheco/Coritiba

Publicado 02/01/2026 12:00

Rio - Após a saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro, o Flamengo monitora o mercado em busca de um reserva para Rossi. O Rubro-Negro já tem dois alvos definidos e promete fazer novas investidas nos próximos dias, de acordo com o "ge".

O técnico Filipe Luís deseja ter dois jogadores com potencial para ser titular em cada posição. O Flamengo definiu alvos com perfil jovem, mas com certa experiência para que disputem posição. O nome favorito para disputar vaga com Rossi é Brazão, do Santos.



O Flamengo prepara uma nova oferta ao Santos por Brazão. No meio do ano passado, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o goleiro, mas não conseguiu a liberação do clube paulista. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão, da Itália.

Outro nome na mira do Flamengo é Pedro Morisco, do Coritiba. O goleiro, de 21 anos, é quatro anos mais novo do que Brazão, do Santos. Mesmo assim, foi um dos destaques da Série B do Brasileirão. O jovem sofreu apenas 24 gols (uma média de 0,58 por partida) em 41 jogos disputados em 2025.