Filipe Luís ao lado de José BotoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 02/01/2026 18:11

O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, e o treinador Filipe Luís marcaram presença no Estádio Cidade de Barcelos, onde assistiram ao empate entre Gil Vicente e Sporting por 1 a 1, pelo Campeonato Português, nesta sexta-feira (2).

Os dois também fizeram uma reunião de planejamento e alinhamento para 2026, segundo o 'ge'. Os encontros das últimas semanas foram à distância, já que Filipe Luís estava na Espanha.

Temporada de 2026

O elenco principal do Flamengo se reapresenta no dia 12 de janeiro, às 9h, no CT George Helal.

Neste início de temporada, o Rubro-Negro terá pela frente o Estadual, a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, que começará mais cedo.