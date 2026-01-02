O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, e o treinador Filipe Luís marcaram presença no Estádio Cidade de Barcelos, onde assistiram ao empate entre Gil Vicente e Sporting por 1 a 1, pelo Campeonato Português, nesta sexta-feira (2). Estrutura do Flamengo presente em Barcelos #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #GilVicenteFC #SportingCP pic.twitter.com/L7GV3D6MJG — sport tv (@sporttvportugal) January 2, 2026 Os dois também fizeram uma reunião de planejamento e alinhamento para 2026, segundo o 'ge'. Os encontros das últimas semanas foram à distância, já que Filipe Luís estava na Espanha. Leia mais: Flamengo informa que Saúl passará por cirurgia no calcanhar esquerdo Temporada de 2026 O elenco principal do Flamengo se reapresenta no dia 12 de janeiro, às 9h, no CT George Helal. Neste início de temporada, o Rubro-Negro terá pela frente o Estadual, a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, que começará mais cedo.
