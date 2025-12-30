No Flamengo desde o ano passado, Matias Viña fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, apenas 12 como titular - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 30/12/2025 13:30

Rio - O Flamengo recusou uma proposta do River Plate por Matias Viña. A ideia dos argentinos era um empréstimo com opção de compra, mas a oferta não agradou a diretoria rubro-negra. Uma negociação, porém, não está descartada.

A intenção do clube carioca é selar a venda do uruguaio em definitivo. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.



Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), o defensor chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.