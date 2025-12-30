No Flamengo desde o ano passado, Matias Viña fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, apenas 12 como titularAdriano Fontes / Flamengo
A intenção do clube carioca é selar a venda do uruguaio em definitivo. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.
Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), o defensor chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.
No período, uma grave lesão atrapalhou os planos de Matias Viña. Em agosto de 2024, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, fraturou a tíbia e comprometeu o menisco do joelho direito. O lateral-esquerdo precisou ficar afastado dos gramados por um ano.
