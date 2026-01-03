Danilo defendeu a Juventus por cinco temporadas e meia antes de chegar ao Flamengo - Marco Bertorello / AFP

Publicado 03/01/2026 18:10

Zagueiro do Flamengo , Danilo recebeu uma homenagem da Juventus neste sábado (3), no Allianz Stadium, antes do duelo com o Lecce, pelo Campeonato Italiano. O defensor, que esteve no clube por cinco temporadas e meia, foi ovacionado pela torcida.

"É ótimo ter a oportunidade de ver vocês novamente depois de um ano tão corrido. Eu realmente queria voltar para agradecer pessoalmente por todo o apoio. Fiquei um ano fora, mas ninguém pode tirar esta camisa do meu coração", contou o jogador.



Ele aproveitou para criticar os dirigentes responsáveis pela sua conturbada saída da Juve, há um ano atrás. "Tenho que agradecer à atual gestão, eles são mais lúcidos na resolução de situações. Trabalhar aqui não é para qualquer um. Até no futebol, existem diferentes níveis", disse, em entrevista à imprensa local.



Danilo ainda ressaltou o desejo de retornar à Juventus no futuro, mas fora das quatro linhas: "Voltarei seguramente em outra função".

Na temporada passada, o zagueiro balançou a rede cinco vezes e deu duas assistências em 36 jogos pelo Flamengo , sendo 27 como titular. Foi dele, inclusive, o gol do tetracampeonato rubro-negro na Libertadores da América, em novembro.

