"É ótimo ter a oportunidade de ver vocês novamente depois de um ano tão corrido. Eu realmente queria voltar para agradecer pessoalmente por todo o apoio. Fiquei um ano fora, mas ninguém pode tirar esta camisa do meu coração", contou o jogador.
Ele aproveitou para criticar os dirigentes responsáveis pela sua conturbada saída da Juve, há um ano atrás. "Tenho que agradecer à atual gestão, eles são mais lúcidos na resolução de situações. Trabalhar aqui não é para qualquer um. Até no futebol, existem diferentes níveis", disse, em entrevista à imprensa local.
Danilo ainda ressaltou o desejo de retornar à Juventus no futuro, mas fora das quatro linhas: "Voltarei seguramente em outra função".
Na temporada passada, o zagueiro balançou a rede cinco vezes e deu duas assistências em 36 jogos pelo Flamengo, sendo 27 como titular. Foi dele, inclusive, o gol do tetracampeonato rubro-negro na Libertadores da América, em novembro.
