Isaquias Queiroz na Olimpíada de ParisAFP

Publicado 06/01/2026 22:20

Rio - Isaquias Queiroz se manifestou nesta terça-feira (6), um dia depois do Flamengo encerra a participação na canoagem e confirmar sua saída . Em vídeo publicado no Instagram, o atleta valorizou a oportunidade de ter representado o Rubro-Negro e fez agradecimentos.

"Estou passando aqui para fazer um agradecimento especial ao Clube de Regatas do Flamengo pela oportunidade de ter feito parte dessa torcida incrível, desse clube incrível. Fico muito feliz de ter saído lá da Bahia, uma cidadezinha pequena, saído de uma modalidade que ninguém conhecia e ter representado o Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato Nacional e Mundial. Foi incrível, agradecer a diretoria por desde 2011, quando iniciei no Flamengo, saí e voltei de novo".

"Agradecer a todos os funcionários do Flamengo pelo carinho, sempre me recebem bem aí, fui muito bem tratado, a todos os atletas, o pessoal do Remo. Queria agradecer a vocês, Nação Rubro-Negra, pela mensagem e apoio que recebi ao longo desses dias. Estou aqui para agradecer. Foi um momento incrível e mágico ter feito parte do Clube de Regatas do Flamengo. Agora é seguir caminho".

O Flamengo anunciou a participação na canoagem na última segunda-feira (6). No comunicado, o clube escreveu que "a decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes".

Em outra parte do texto, o Flamengo citou que, além de Isaquias, Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem ou realizam os treino no Rio.

No vídeo publicado nesta terça-feira (6), Isaquias contou que ainda abordará a questão do Rio de Janeiro: "É bem difícil. Então, não tem como explicar aqui rapidamente, mas depois vou estar falando com vocês sobre isso tudo. Mas imensamente e de coração ao Clube de Regatas do Flamengo, a cada torcedor do Flamengo pelo incentivo e pelo apoio onde vou".