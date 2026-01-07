Andrew é goleiro do Gil Vicente - Reprodução/Instagram @a01ndrew

Publicado 07/01/2026 12:00

Rio - O Flamengo pode entrar na briga com o Botafogo pela contratação de Andrew. O goleiro do Gil Vicente, de Portugal, tem contrato até julho deste ano e já pode assinar pré-contrato, e vê o retorno para o Brasil como uma boa oportunidade para a carreira, segundo o "UOL".

Revelado no Botafogo, Andrew prioriza o retorno para General Severiano. Entretanto, o Alvinegro vive um momento instável financeiramente e sofreu um transferban. Além disso, o clube também conta com quatro goleiros no elenco profissional: Neto, Léo Linck, Raul e Christian Loor.

Por outro lado, o Flamengo aposta no projeto esportivo para convencer o goleiro. Atualmente, o Rubro-Negro conta apenas com Rossi para a posição após Matheus Cunha acertar com o Cruzeiro. Com isso, Andrew teria a possibilidade de se tornar uma "sombra" do goleiro argentino e disputar a titularidade.

Andrew, de 24 anos, deixou o Botafogo em 2021. O goleiro tinha contrato até o fim daquele mesmo ano e foi liberado para assinar com o Gil Vicente. Na operação, o Alvinegro manteve 30% dos direitos econômicos. O Glorioso não planejava buscar um goleiro agora, mas vê como uma boa possibilidade de mercado.